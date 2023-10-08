США заявили об отношении к ХАМАС как к террористам
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В Соединенных Штатах Америки будут рассматривать ХАМАС, как террористическую группировку после ударов по территории Израиля. Относиться к ХАМАСу Штаты будут «соответствующе». Соответствующее заявление сделал высокопоставленный представитель правительства Соединенных Штатов. Об этом сообщило издание РИА Новости.
«ХАМАС - это террористическая группировка и точка», – заявил американский чиновник во время обращения к журналистам.
Накануне Израиль был атакован ракетными снарядами из сектора Газа. В израильской армии сообщили, что по территории государства было запущено более трех тысяч ракетных снарядов. Более того, боевики палестинского ХАМАСа проникли в несколько поселений в южной части Израиля.