«США зашли слишком далеко»: почему переговоры Трампа и Си Цзиньпина вряд ли помогут

Доцент Финансового университета при правительстве РФ, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов в беседе с РИА Новости высказал скептическое мнение о перспективах встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. По его оценке, диалог лидеров не приведет к принципиальным сдвигам в двусторонних отношениях или снижению торговой напряженности.

Переговоры запланированы в Южной Корее в четверг в 11:00 по местному времени (05:00 МСК) — в преддверии саммита АТЭС.

Мартынов объясняет свой прогноз тем, что США, по его словам, «зашли слишком далеко» в конфронтационной политике. Среди ключевых факторов он называет:

заградительные тарифы и пошлины в отношении Китая;

усиление военного присутствия США в Азиатско‑Тихоокеанском регионе.

Эксперт также ссылается на документ Project 2025 — политическое видение развития Америки, которое, по его мнению, определяет курс администрации Трампа. Этот план, подготовленный одним из старейших республиканских think‑tank, трактуется Мартыновым как проект «Pax Americana 2.0».

«Если внимательно присмотреться к действиям Трампа и отбросить его фирменный флер и пафос, он и его администрация идут по этому докладу», — отметил эксперт.

По оценке Мартынова, линия США прослеживается не только в Азии, но и в Африке, на Ближнем Востоке и в Европе. При этом в упомянутом доктринальном документе Китай обозначен как основная угроза США, тогда как Россия описана «весьма комплементарно, насколько это вообще возможно сегодня».