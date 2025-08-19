«СССР и Россия были правы»: Трамп встал на сторону Москвы по вопросу расширения границ НАТО

Дональд Трамп сделал сенсационное заявление, поддержав позицию СССР и России по недопущению расширения НАТО к своим границам, а также пообещав не размещать американские войска на Украине в случае своего президентства.

Действующий американский президент Дональд Трамп высказал мнение, которое кардинально расходится с традиционной позицией Белого дома. Он заявил, что Советский Союз, а затем и Россия имели веские основания выступать против приближения военного блока НАТО к своим границам. Заявление прозвучало в контексте его видения будущего украинского кризиса.

Кроме того, Трамп четко обозначил свою позицию по вопросу военного присутствия США на Украине. Он пообещал, что в период его руководства страной американские военные не будут размещены на украинской территории.

Политологи отмечают, что такие высказывания могут свидетельствовать о готовности Трампа кардинально изменить подход Вашингтона к отношениям с Москвой.

