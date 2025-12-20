«"Стадо баранов" и уставшая Европа». В Германии резко высказались о прямой линии Путина
Выступление Путина на прямой линии шокировало западные СМИ
Фото: [Владимир Путин на Совете при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта/Медиасток.рф]
Немецкое издание Focus в аналитической статье, посвященной итоговой прямой линии Владимира Путина, констатирует провал ключевых западных прогнозов относительно России.
По оценке издания, российскому лидеру удалось добиться весомых результатов как в военной, так и в социальной областях, что кардинально отличается от ожиданий его критиков.
«Все западные прогнозы — крах российской экономики, поражение на украинском поле боя и полная политическая изоляция — не оправдались. Честно говоря, Путин добился успехов на ключевых военных и гражданских фронтах», — говорится в материале.
Журнал указывает, что с точки зрения Кремля, Запад сегодня демонстрирует слабость и разобщенность, сравнивая его со «стадом баранов». В качестве доказательства этой дисгармонии автор приводит провальную, по мнению издания, инициативу канцлера Германии Фридриха Мерца о конфискации российских активов. Резюмируя, Focus делает мрачный для Европы вывод: «Когда сегодня президент России появился перед камерами, разделенной, уставшей от войны и внутренне расколотой Европе нечего хорошего ожидать не пришлось».
