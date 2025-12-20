Фото: [ Владимир Путин на Совете при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта/Медиасток.рф ]

По оценке издания, российскому лидеру удалось добиться весомых результатов как в военной, так и в социальной областях, что кардинально отличается от ожиданий его критиков.

«Все западные прогнозы — крах российской экономики, поражение на украинском поле боя и полная политическая изоляция — не оправдались. Честно говоря, Путин добился успехов на ключевых военных и гражданских фронтах», — говорится в материале.

Журнал указывает, что с точки зрения Кремля, Запад сегодня демонстрирует слабость и разобщенность, сравнивая его со «стадом баранов». В качестве доказательства этой дисгармонии автор приводит провальную, по мнению издания, инициативу канцлера Германии Фридриха Мерца о конфискации российских активов. Резюмируя, Focus делает мрачный для Европы вывод: «Когда сегодня президент России появился перед камерами, разделенной, уставшей от войны и внутренне расколотой Европе нечего хорошего ожидать не пришлось».

