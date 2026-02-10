«Стадо овец без пастуха». Премьер Словакии Фицо обвинил ЕС в отсутствии лидерства

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в резких выражениях раскритиковал современное состояние Европейского союза, заявив, что ему катастрофически не хватает политического лидерства.

По его словам, это превращает объединение в беспомощное и неавторитетное на мировой арене образование.

Выступая после встречи Славковского формата (Австрия, Словакия, Чехия), словацкий лидер констатировал, что «мы слабы потому, что Европейский союз мало кто воспринимает всерьёз». Он отметил тенденцию, когда крупные мировые державы предпочитают вести дела напрямую с отдельными странами-членами, игнорируя общеевропейские институты.

«Если я говорю, что мы слабы… так это и потому, что нам не хватает политического лидерства, — подчеркнул Фицо. — Надеюсь, никто не обидится, если я использую выражение, что мы действуем как стадо овец без пастуха».

Его итоговая пресс-конференция транслировалась словацким телеканалом ТА3.

