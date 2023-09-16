По словам экс-аналитика ЦРУ Ларри Джонсона, западные СМИ перестали освещать тему конфликта в Незалежной в связи с неудачами украинской армии. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что сейчас наступила «мертвая тишина».

По мнению эксперта, год назад новости об Украине появлялись через каждые полчаса.

Он уточнил, что западная поддержка киевского режима также завершается, поскольку страны-члены военного блока начинают сомневаться в результативности поставок вооружения.