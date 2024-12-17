Стала известна сумма ущерба Минобороны по делу о некачественных сухпайках

Ущерб для Министерства обороны РФ по делу о поставках некачественных индивидуальных рационов питания для ВС РФ составил не менее 1,3 млрд рублей. Об этом стало известно ТАСС.

Отмечается, что, в связи с этим, оборонное ведомство рассматривает возможность подачи гражданского иска к обвиняемым после завершения расследования.

Основными фигурантами дела, которое расследуется по ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата), являются бывшие руководители Грязинского пищевого комбината — Александр Михайленко, Валерий Ковалевич и Эльвира Смирнова. Они подозреваются в поставке некачественных сухпайков по завышенным ценам.

По данным следствия, в этих рационах говядину заменили курятиной и свининой, а энергетическая ценность не соответствовала заявленным стандартам.

В ходе расследования у Ковалевича изъяли 2 млн рублей. Сам он настаивает, что эта сумма является его личным накоплением и никакого отношения к делу не имеет. Ковалевич утверждает, что не принимал ключевых решений в комбинате.

Также в деле упоминается бизнесмен Игорь Котельников, который скончался в следственном изоляторе (СИЗО). В качестве свидетеля ранее показания дал заместитель министра обороны генерал Дмитрий Булгаков.

В апреле 2024 года Ковалевич, Михайленко и Смирнова были отправлены в СИЗО. В октябре 2024 года в комбинате сменился директор — на должность руководителя был назначен Вячеслав Жеребцов. Тем не менее, выручка компании в 2023 году составила 9,4 млрд рублей, что на 24,2% больше по сравнению с предыдущим годом.

Ранее сообщалось, что связанный с делом о сухпайках пищевой комбинат под Липецком перестал работать.