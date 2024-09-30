Связанный с делом о сухпайках пищевой комбинат под Липецком не работает

АО «Грязинский пищевой комбинат» не работает и не принимает заказы, сообщили на предприятии РИА Новости. Дата возобновления работы комбината на данный неизвестна.

Предприятие фигурирует в деле о сухпайках. Топ-менеджеров задержали. У следствия были основания предполагать, что российским военнослужащим доставляли некачественные сухие пайки. Сотрудница предприятия рассказала агентству, что АО «Грязинский пищевой комбинат» — это большой комбинат, в котором работает много сотрудников. Она считает неправильным прекращать работу такого производства. Сотрудница выразила мнение коллег о том, что руководитель и топ-менеджеры абсолютно невиновны в передаче некачественных товаров Армии России.

«Предприятие глобальное, предприятие выполняло исправно свои все обязанности перед министерством обороны», — отметили на предприятии.

В настоящее время предприятие не ликвидируют. Все службы продолжают функционирование. Некоторые работники уволились и уже трудоустроились в других компаниях. Пищевой комбинат перестал принимать заказы сразу после того, как в адрес топ-менеджеров были выдвинуты обвинения.

Ранее сообщалось, что генерал Булгаков просил суд учесть его статус ветерана и разрешить находиться на время расследования под домашним арестом.