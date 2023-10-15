Стали известны данные экзитпола на выборах в Польше

Правящая партия Польши «Право и справедливость» собрала 36,8% голосов на выборах в парламент. Это следует из данных экзит-полла, которые опубликовали на местном телевидении .

Согласно данным проведенного опроса, в сейм Польши пройдет 5 партий. Фаворитом среди народа Польши остается правящая партия, набравшая более 36% голосов. Вплотную к ней следует оппозиционная «Гражданская коалиция», набравшая почти 32%. Партия «Третий путь» добилась результата в 13%, и заняла 3 место. На четвертом и пятом расположились «Левые» и «Конфедерация» с 8,6% и 6,2% голосов соответственно.

Глава оппозиционной коалиции Дональд Туск, комментируя результаты экзит-полла выразил уверенность в победе. Политик считает, что результаты указывают на скорый «конец плохих времен» и финал главенства для «Права и справедливости». В то же время, глава правящей партии Качиньский начал открыто ставить под вопрос свое последующее лидерство.