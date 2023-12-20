«Ъ» стали известны имена сопредседателей избирательного штаба Путина

Сопредседателями избирательного штаба Владимира Путина на президентских выборах 2024 года могут стать спикер парламента ДНР Артем Жога, актер Владимир Машков и главврач московской больницы №52, Герой Труда России Марьяна Лысенко, сообщает «Ъ».

Все они представляют «Единую Россию» и входят в инициативную группу по выдвижению Путина в президенты.

Артем Жога во время вручения наград военным в Кремле обратился к президенту с просьбой баллотироваться на еще один срок. Тогда Владимир Путин впервые заявил о своем намерении участвовать в выборах.

Согласно источнику «Ъ», в администрации президента решили, что в штаб должны войти известные люди, представляющие разные группы населения.