Виктор Янукович мог сохранить власть в 2014 году, но его собственные ошибки стали фатальными, считает украинский политолог Владимир Скачко. Об этом сообщает NEWS.ru.

По его словам, крах начался задолго до Майдана — сразу после победы на выборах 2010 года. Янукович, едва опередив «газовую принцессу» Юлию Тимошенко, потерял веру в украинский народ и погрузился в самобичевание. Таким образом, бывший украинский лидер стал обидчивым, «как гимназистка», зависимым от лести и парализованным в решениях. Кульминацией стал январь 2014-го: увольнение премьер-министра Николая Азарова и лояльных министров, а также слепая вера в интригана Сергея Левочкина — человека Коломойского, позже бежавшего в Лондон.

Эксперт подчеркнул, что Янукович не пал жертвой переворота — он добровольно сдал страну, уничтожив команду и волю к власти. Его трагедия — в превращении из расчетливого «донецкого сокола» в марионетку, чьи страхи и обиды стоили Украине государственности.

Ранее он заявил, что после бегства в Россию Янукович утратил политическое влияние.