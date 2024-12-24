Стали известны условия отправки западных войск на Украину

Решение о вводе странами Запада своих войск на Украину зависит от условий стабилизации линии фронта. Об этом стало известно изданию Foreign Policy (FP).

Отмечается, что на данный момент, учитывая текущее положение дел на востоке Украины, подобные дискуссии остаются на уровне теоретических планов.

Как отмечает издание, вооруженные силы европейских государств мало что смогут сделать на Украине против закаленной в боях российской армии.

Кроме того, пишет Monde, в последние дни Франция и Великобритания возобновили переговоры о возможной координации и отправке своих военных в качестве миротворческого контингента на Украину. Оба государства рассматривают возможность возглавить международную коалицию, направленную на поддержку Украины.

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявлял о готовности организовать подобные усилия, подчеркивая необходимость совместной работы с другими союзниками.

Ранее издание The Economist сообщило, что Киев создает ракету, способную долететь до Москвы.