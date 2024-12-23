На Украине разрабатывают ракету Trembita, которая вполне сможет достичь территории Москвы. Об этом сообщает журнал The Economist со ссылкой на свои источники.

В соответствии с информацией, полученной из источников, базовая версия Trembita способна преодолеть расстояние в 200 километров и развивает скорость около 400 километров в час.

«Разрабатывается более крупная и мощная модель, чтобы добраться до Москвы», — пишет The Economist.

Двигатель Trembita — это современная версия импульсного двигателя, который впервые был применён в немецкой бомбе Фау-1 в 1944 году. Стоимость двигателя составляет 200 долларов, что делает его доступным для широкого использования. Об этом сообщает журнал. После завершения всех испытаний на практике можно будет начать серийное производство.

Ранее сообщалось, что на Украине прошли испытания новой ракеты «Рута». Об этом на вручении премии имени Бориса Патона заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

Он также поведал о якобы начавшемся серийном производстве новейшей ракеты-дрона «Паляница» и готовом к применению ракеты-дрона под названием «Пекло». Последняя, со слов политика, уже прошла первые применения в боевых условиях, показав хорошие результаты.