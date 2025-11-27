«Стальные мускулы на границе с Россией». Крупнейшие учения Финляндии начались с участием 6,5 тысяч военных

С четверга, 27 ноября, на территории Финляндии стартуют крупномасштабные военные маневры «Lively Sentry 25».

По информации сухопутных сил страны, в тренировочных операциях, которые продлятся до 4 декабря, будет задействовано около 6,5 тысяч военнослужащих и свыше 900 единиц военной техники, сообщает РИА Новости.

В учениях принимают участие ключевые подразделения армии: Гвардейский егерский полк, бронетанковая бригада, бригада Пори, Карельская бригада, а также личный состав Академии сухопутных сил, Карельского авиакрыла и Пограничной охраны. Технический арсенал маневров включает бронетехнику, вертолеты MD500, истребительную авиацию и беспилотные летательные аппараты.

Особое внимание приковано к географии учений: они пройдут в регионах Уусимаа, Пяйят-Хяме и, что наиболее значимо, в приграничной с Россией области Кюменлааксо.

Ранее сообщалось о том, что Финляндия решила восстановить «болотные ловушки» на границе с Россией.