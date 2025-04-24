Стало известно, что будет делать Зеленский после ссоры с Трампом
NI: Зеленский рассчитывает действовать без помощи Трампа
Фото: [flickr.com]
Президент Украины Владимир Зеленский после ссоры с американским лидером Дональдом Трампом будет действовать в одиночку или при поддержке Европы, в случае если Вашингтон прекратит оказывать поддержку.
Такое мнение в своей колонке высказал редактор издания The National Interest Якоб Хайльбрунн.
Трамп, критикуя Зеленского, убежден, что все козыри у него на руках.
Европа, Россия и Китай, считает Хальбрунн, смотрят на это иначе.
Напомним, в среду Трамп раскритиковал Зеленского за слова по поводу Крыма, сказав, что это вредит мирным переговорам с Россией. Американский лидер подчеркнул, что Украина находится в плачевном положении, поэтому Зеленскому нужно или заключить мир, или он через три года лишится всей страны.
Ранее сообщалось о том, что спецпосланник США обратился к Украине по поводу вступления в НАТО.