Стало известно, что будет делать Зеленский после ссоры с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский после ссоры с американским лидером Дональдом Трампом будет действовать в одиночку или при поддержке Европы, в случае если Вашингтон прекратит оказывать поддержку.

Такое мнение в своей колонке высказал редактор издания The National Interest Якоб Хайльбрунн.

Трамп, критикуя Зеленского, убежден, что все козыри у него на руках.

Европа, Россия и Китай, считает Хальбрунн, смотрят на это иначе.

Напомним, в среду Трамп раскритиковал Зеленского за слова по поводу Крыма, сказав, что это вредит мирным переговорам с Россией. Американский лидер подчеркнул, что Украина находится в плачевном положении, поэтому Зеленскому нужно или заключить мир, или он через три года лишится всей страны.

Ранее сообщалось о том, что спецпосланник США обратился к Украине по поводу вступления в НАТО.