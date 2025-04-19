«Эта мысль не нова»: спецпосланник США обратился к Украине по поводу вступления в НАТО

Спецпосланник президента США по Украине и России Кит Келлог в эфире телеканала Fox News сообщил, что вопрос о вступлении Украины в НАТО не обсуждается.

Кит Келлог заявил, что Украину уже неоднократно предупреждали, что она не сможет стать членом военного альянса. Спикер напомнил, когда звучали подобные заявления. Так, в 2008 году теперь уже бывший посол США в РФ Бернс назвал данную цель недостижимой. По словам спецпосланника, в настоящее время этот вопрос также не входит в повестку для обсуждений на различных мероприятиях.

«Мы заявили предельно ясно: НАТО вне обсуждений. Вы (Украина. — Прим. ред.) не станете частью НАТО. Эта мысль не нова», — отметил Келлог в эфире телеканала Fox News.

Ранее президент США Дональд Трамп также заявил, что Украине не стоит рассчитывать на вступление в альянс, напомнил ТАСС. Лидер отметил, что президент Владимир Зеленский заинтересован в том, чтобы Украина стала полноценным партнером. Однако по его мнению, этого не произойдет никогда. Дональд Трамп предположил, что именно настойчивая позиция Украины по вопросу вступления страны в НАТО и стала одной из причин вооруженного конфликта с Россией.

Ранее МИД РФ предупредил о негативных последствиях появления контингентов НАТО на Украине.