Стало известно, что связывало Трампа и Эпштейна

Президент США Дональд Трамп и американский финансист Джеффри Эпштейн долгое время находились в тесных дружеских отношениях, выяснили журналисты издания Times.

По данным источников, политик и экономист поддерживали контакты в течение нескольких лет. Кроме того, Эпштейн имел доступ к приближенным к Трампу лицам еще в начале его первого президентского срока в 2017 году.

Внимание к возможной связи президента Соединенных Штатов и секс-преступника Эпштейна, которого обвинили в США во множестве преступлений насильственного характера по отношению к девушкам, в том числе несовершеннолетним, привлекло недавнее заявление бизнесмена Илона Маска.

Накануне Маск в своем аккаунте в соцсети Х заявил, что Трамп не хочет подвергать публичному обсуждению документы по делу Эпштейна, которые ранее обещал опубликовать, из-за того, что сам причастен к скандалу. Никаких доказательств Маск при это не привел.

В 2019 году Эпштейн был арестован по обвинениям в торговле несовершеннолетними. Следствие установило, что он вступал в сексуальные отношения с девушками в возрасте до 18 лет с 2002 по 2005 год, расплачиваясь им наличными и вербуя их.

Обвинения привели к международному скандалу, поскольку факты его преступлений были связаны с окружающей элитой.

В июле 2019 года Эпштейн был заключен под стражу, однако вскоре его обнаружили в своей камере в полубессознательном состоянии. Спустя некоторое время бизнесмен умер.

Официальной причиной смерти называют суицид, однако некоторые уверены, что с Эпштейном расправились другие заключенные.

Ранее газета Politico сообщила, что советники президента США Дональда Трампа хотят организовать его диалог с Илоном Маском для примирения.