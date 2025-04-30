Стало известно, что Трамп сказал Зеленскому на встрече в Ватикане

США могли бы признать Крым российской территорией, оставляя при этом открытым вопрос о признании полуострова российским со стороны Украины. Об этом стало известно изданию Axios из разговора президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и главы киевского режима Владимира Зеленского, состоявшемся в Ватикане после похорон папы римского Франциска в базилике Святого Петра.

Трамп отметил, что мирный план США предусматривает возможность признания Крыма территорией РФ при условии, что Киев не будет требовать его возвращения.

В то же время Зеленский в ходе разговора с американским президентом заявил, что Украина не признает Крым российским и потребует международного признания и возвращения под юрисдикцию Киева.

Несмотря на это, пишет Axios, Зеленский выразил готовность пойти на уступки для окончания конфликта и подчеркнул необходимость усиления давления на Россию.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что Крым является неотъемлемой частью России после того, как полуостров вернулся в Россию в 2014 году.

Ранее президент США Дональд Трамп рассказал о подходящем к концу конфликте на Украине.