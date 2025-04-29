Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о том, что конфронтация на Украине подошла к заключительному этапу. Об этом он рассказал в интервью журналу The Atlantic.

По словам Трампа, заметные события произойдут примерно в течение недели.

«Мы находимся на завершающем этапе. И снова повторю: это война Байдена. Я не намерен брать на себя ответственность за нее — не хочу, чтобы она была на мне», — сказал глава Белого дома.

При этом он подчеркнул, что противостояние на Украине не должно было начаться и не началось бы, в том случае «если бы все зависело от» него.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о том, при каких условиях возможно 30-дневное перемирие между Россией и Украиной, с инициативой о котором выступил глава киевского режима Владимир Зеленский.