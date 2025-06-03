Стало известно, где останавливалась украинская делегация в Стамбуле

Об этом сообщает РИА Новости.

Члены украинской делегации, принимавшие участие во втором раунде переговоров с российской стороной, останавливались в закрытом объекте для военнослужащих, расположенном в районе Шишли.

Доступ на территорию здания ограничен. В таких домах обычно живут военные и члены их семей.

Напомним, 2 июня в Стамбуле прошел второй раунд переговоров между делегациями РФ и Украины. Делегации встретились во дворце Чираган. Переговоры продлились чуть больше часа.

По итогам переговоров Россия передала Украине меморандум, состоящий из двух частей.

Ранее сообщалось о том, что российская делегация удовлетворена встречей с украинской стороной.