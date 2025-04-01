Стало известно, где пройдет заседание президиума Госсовета о развитии инфраструктуры для жизни
Путин поручил провести заседание президиума Госсовета 15 апреля в Доброграде
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Российский президент Владимир Путин распорядился провести заседание президиума Госсовета России 15 апреля. Подробности рассказало РИА Новости.
По данным издания, по поручению президента Путина заседание президиума Госсовета РФ по развитию инфраструктуры для жизни состоится 15 апреля в Доброграде, что во Владимирской области. Соответствующий документ был опубликован на портале правовых актов.
Ранее в Госсовете Республики Крым рассказали о том, что в регионе значительно вырос объем осуществленных инвестиций по свободной экономической зоне и составил почти 400 млрд рублей — на сегодняшний день создано уже больше 100 тысяч рабочих мест.