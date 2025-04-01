Стало известно, где пройдет заседание президиума Госсовета о развитии инфраструктуры для жизни

По данным издания, по поручению президента Путина заседание президиума Госсовета РФ по развитию инфраструктуры для жизни состоится 15 апреля в Доброграде, что во Владимирской области. Соответствующий документ был опубликован на портале правовых актов.

Ранее в Госсовете Республики Крым рассказали о том, что в регионе значительно вырос объем осуществленных инвестиций по свободной экономической зоне и составил почти 400 млрд рублей — на сегодняшний день создано уже больше 100 тысяч рабочих мест.