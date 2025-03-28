Около 400 млрд рублей составили инвестиции СЭЗ в Крыму

По словам главы Госсовета Республики Крым Владимира Константинова, в регионе объем фактически осуществленных инвестиций в рамках свободной экономической зоны составил около 400 млрд рублей. Об этом сообщает «Крым 24».

Он добавил, что на начало года в указанной зоне было зарегистрировано около 1,2 тыс. участников и реализуется почти 1,3 тыс. инвестиционных проектов. Общая сумма заявленных инвестиций по подписанным договорам составляет около 250 млрд рублей, и ожидается создание свыше 69 тыс. рабочих мест.

По мнению Константинова, на сегодняшний день создано около 100 тыс. рабочих мест.

Ранее эксперт по алкорынку Юдич раскрыл революцию крымских вин.