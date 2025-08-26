Стало известно, как Эстония может быть связана с атаками БПЛА по Ленобласти

Украинские беспилотники могли запускаться с гражданских сухогрузов, находящихся в акватории Балтийского моря, и использовать воздушное пространство Эстонии для пролета к целям на территории России. Об этом стало известно Mash.

Подтверждением этой версии стала находка на территории Эстонии, где местный фермер в уезде Тартумаа обнаружил обломки недолетевшего беспилотника.

Власти Эстонии подтвердили, что этот аппарат был украинского производства и направлялся в сторону Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

По предварительной информации, беспилотник мог отклониться от курса в результате воздействия российских систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ), создающих помехи GPS-навигации.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что за ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили над российской территорией 43 украинских беспилотника.