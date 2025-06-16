Обострение вооруженного конфликта между Израилем и Ираном дает президенту Украины Владимиру Зеленскому передышку перед разговором с американским лидером Доналдом Трампом.

Об этом в своем телеграм-канале написал депутат Верховной рады Александр Дубинский.

За это время, считает он, глава киевского режима может подготовить позиции, которые подвергнутся испытанию до конца июня.

Кроме того, добавил Дубинский, Зеленский продолжает отрицать успехи ВС РФ. Это делается для того, чтобы сохранить «позитивный фон» для встречи с Трампом.

О том, что будет после этих переговоров, никто не задумывается, заключил парламентарий.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский призвал США и Европу к действиям после ударов РФ по Киеву и Одессе.