Зеленский призвал США и Европу к действиям после ударов РФ по Киеву и Одессе

Соединенные Штаты совместно с Европой обязаны принудить Россию к миру. Такое заявление в своем телеграм-канале сделал украинский президент Владимир Зеленский.

По утверждению главы Украины, Россия в ночь на 10 июня нанесла один из самых серьезных ударов по Киеву. Помимо этого под удар попали Днепропетровская и Черниговская области, а также Одесса. Он попросил помощи со стороны Запада, чтобы остановить удары со стороны РФ.

«Важно, чтобы ответом на этот и другие подобные российские удары стало не молчание мира, а конкретные действия. Нужно жесткое давление ради мира», — указал Зеленский.

Он добавил, что у США есть силы, чтобы принудить к миру РФ. По его словам, у Европы нет никакой альтернативы, она обязана стать сильной. Якобы Россия проигнорировала все призывы к миру.

Ранее Зеленский заявил о подготовке России к дальнейшим боевым действиям. Он уточнил, что заслушал доклады по итогам визита представителей Киева в США. Партнерам, по утверждению президента Украины, были предоставлены подлинные намерения российского руководства — в частности, то, что Россия якобы готовится к продолжению войны.