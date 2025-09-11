Стало известно, какое наказание ждет убийцу Чарли Кирка

Губернатор штата Юта Спенсер Кокс выступил с заявлением, в котором охарактеризовал гибель Чарли Кирка как целенаправленное политическое убийство.

По словам главы региона, именно активная общественная позиция и политическая деятельность Кирка стали причиной его выступления в университетском кампусе, где и произошла трагедия.

Губернатор Кокс пообещал обеспечить максимально строгое наказание для преступника, намекнув на возможность применения в данном деле высшей меры наказания, которая в штате Юта до сих пор сохраняет свою юридическую силу.

На текущий момент расследование находится на начальной стадии. Единственными значимыми уликами, имеющимися в распоряжении следствия, являются записи с камер видеонаблюдения. Как сообщили в Департаменте общественной безопасности, личность стрелка пока не установлена; известны лишь примерные детали: злоумышленник был в тёмной одежде и, по предварительным данным, вёл огонь с крыши одного из зданий.

Ранее сообщалось о том, что на мероприятии, где застрелили Кирка, не было металлоискателей.