Школьнице из Петербурга пришлось снять нижнее белье перед ЕГЭ из-за срабатывания рамки

В Санкт-Петербурге ученица одной из школ не смогла пройти через металлодетектор на выпускном экзамене — устройство подало сигнал тревоги из-за конструктивных особенностей ее нижнего белья. Об этом со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского района сообщило издание «КП-Петербург» .

В публикации уточняется: «Оказалось, на нижнем белье находились небольшие металлические колечки — именно они и заставляли пищать металлодетектор».

По словам родственников, девушка попыталась объяснить сотрудникам пункта проведения экзамена (ППЭ) причину срабатывания оборудования, однако к ее словам не прислушались.

В администрации района, в свою очередь, пояснили, что школьница предприняла несколько попыток пересечь рамку, после чего сообщила о неполадке куратору. Ей предложили выявить источник сигнала, и тогда она вместе с подругой направилась в санитарную комнату. Вернувшись, ученица благополучно прошла контроль.

В пресс-службе подчеркнули, что фактов принуждения к каким-либо действиям со стороны персонала ППЭ зафиксировано не было. Сотрудникам не давали и не могли давать указаний, предписывающих снимать элементы одежды; это подтверждается видеозаписью. Школьница самостоятельно удалилась, обнаружила источник ложного срабатывания, после чего возвратилась и успешно преодолела рамку металлодетектора.

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