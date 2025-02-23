Макрон и Стармер планируют поехать в Вашингтон, где будут уговаривать американского лидера принять их предложение. Но, отмечает автор статьи, это совсем не то, что он готов одобрить.

Его суть заключается в том, чтобы отправить на Украину 30 тысяч военных «ради сохранения мира».

Из публикации следует, что европейский план по Украине состоит из противоречий, а сами политики предлагают не самые мирные идеи, так как Европа не заинтересована в мире.

Ранее сообщалось о том, что в резолюцию США по Украине внесли правку, предложенную Россией.