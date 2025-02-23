Стало известно, какой сюрприз готовит Европа Трампу
Европа хочет подсунуть Трампу сценарий Третьей мировой
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Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер готовят президенту США Дональду Трампу сценарий Третьей мировой войны.
Об этом сообщает Advance.
Макрон и Стармер планируют поехать в Вашингтон, где будут уговаривать американского лидера принять их предложение. Но, отмечает автор статьи, это совсем не то, что он готов одобрить.
Его суть заключается в том, чтобы отправить на Украину 30 тысяч военных «ради сохранения мира».
Из публикации следует, что европейский план по Украине состоит из противоречий, а сами политики предлагают не самые мирные идеи, так как Европа не заинтересована в мире.
Ранее сообщалось о том, что в резолюцию США по Украине внесли правку, предложенную Россией.