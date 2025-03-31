Президент Украины Владимир Зеленский выполняет в стране задачи, поставленные ему в интересах безопасности Европы. Таким мнением в своем телеграм-канале поделился депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский.

Он пояснил, что Зеленский для европейских политиков как начальник заготряда. Он главный ТЦКшник, поэтому ему разрешают делать то, что в другом случае считалось бы военными преступлениями, добавил парламентарий.

Дубинский также назвал ошибкой сравнение Зеленского с Гитлером.

Депутат прокомментировал заявления европейских политиков о том, что конфликт на Украине может длиться до 2030 года. Он обвинил Европу в превращении Украины в «торпеду против России».

Западные политики вместо того, чтобы поддерживать Украину или выступать за справедливый мир, предпочитают использовать страну «как тормозные колодки» в борьбе с Москвой.

Ранее Трамп заявил, что Зеленский хочет отказаться от сделки по минералам.