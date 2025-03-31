Ярослав Железняк, депутат Верховной Рады, сообщил, что главу киевского режима не устроили условия нового соглашения по украинским ресурсам, предложенные США. Дело в том, отметил парламентарий, что они не в пользу Украины.

В документе говорится о том, что США получают право управлять всеми ископаемыми, в том числе нефтью и газом, но в нем нет ни слова о гарантиях безопасности для Украины.

Зеленский, в свою очередь, обвинил Вашингтон в изменении условий соглашения. Кроме того, он отказывается признавать полученную от США помощь долгом.

Ранее Трамп заявил, что «не шутит» о готовности переизбраться на третий срок.