Трамп заявил, что Зеленский хочет отказаться от сделки по минералам
Зеленский передумал заключать сделку по украинским ресурсам
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Президент Украины Владимир Зеленский хочет отказаться от заключения ресурсной сделки с США, заявил американский лидер Дональд Трамп.
Об этом сообщает Рейтер.
Ярослав Железняк, депутат Верховной Рады, сообщил, что главу киевского режима не устроили условия нового соглашения по украинским ресурсам, предложенные США. Дело в том, отметил парламентарий, что они не в пользу Украины.
В документе говорится о том, что США получают право управлять всеми ископаемыми, в том числе нефтью и газом, но в нем нет ни слова о гарантиях безопасности для Украины.
Зеленский, в свою очередь, обвинил Вашингтон в изменении условий соглашения. Кроме того, он отказывается признавать полученную от США помощь долгом.
Ранее Трамп заявил, что «не шутит» о готовности переизбраться на третий срок.