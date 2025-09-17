Стало известно, когда ЕК представит новый пакет санкций против РФ

Отмечается, что в ходе внутренних обсуждений ограничения были значительно ужесточены, и теперь они направлены против третьих стран, участвующих в обходе санкций.

Основными целями нового пакета санкций являются сокращение поставок российской нефти и газа в Европу, а также давление на Китай и Индию с целью отказа от закупок энергоносителей у РФ.

Конкретные меры предусматривают введение санкций против банков и нефтеперерабатывающих заводов в Китае и Индии, которые участвуют в торговле с Россией, а также добавление новых нефтяных танкеров в черный список.

При этом ЕК отклонила требование администрации президента США Дональда Трампа о введении штрафных пошлин против Китая и Индии, сосредоточившись на точечных ограничениях.

Отдельное внимание уделяется визовой политике. ЕК планирует усложнить выдачу шенгенских виз российским гражданам. В 2024 году страны Европейского союза (ЕС) выдали более 600 тыс. виз россиянам, но теперь предполагается установить единые правила для ограничения их выдачи во всех государствах-членах.

Ранее член Совета Федерации Андрей Климов назвал причины отсрочки Евросоюзом новых антироссийских санкций.