Евросоюз столкнулся с необходимостью отсрочить введение очередного, уже 19-го по счету пакета ограничений против России. Как отмечает член Совета Федерации Андрей Климов, подобная мера была признана бесперспективной, поскольку санкционный пресс не только не дает желаемого результата, но и серьезно бьет по самим странам-инициаторам. Об этом сообщает Life.ru.

Раскрывая тему, сенатор подчеркивает, что антироссийская политика ЕС превратилась в бессмысленную «мышиную возню». Россия, по его словам, продолжает успешно реализовывать свои стратегические задачи, несмотря на внешнее давление. В то же время негативные последствия рестрикций все ощутимее сказываются на экономике и социальной стабильности самих европейских государств.

Особое внимание Климов уделил позиции США, которые не спешат активно поддерживать новые санкционные инициативы, фактически оставляя европейских партнеров один на один с рисками. Это, по его мнению, заставляет ЕС действовать на опасном поле, где каждая новая мера усугубляет внутренние проблемы сообщества.

По его словам, наблюдается растущее противоречие между интересами европейских народов и курсом брюссельской бюрократии. Текущая санкционная политика все больше воспринимается как вредная и неэффективная, что в конечном счете может привести к ее постепенному пересмотру под давлением экономических реалий.

Ранее сообщалось, что в Евросоюзе произошел раскол из-за граждан России.