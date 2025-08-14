Стало известно, кому позвонит Трамп сразу после встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп дал обещание проинформировать Владимира Зеленского лидеров РФ об итогах переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске.

Об этом сообщил канцлер ФРГ Фридрих Мерц после онлайн-встречи западных лидеров по украинскому вопросу. Трансляция велась на официальном сайте канцлера Германии.

По мнению Мерца, Трамп должен вести переговоры на Аляске в рамках общей "трансатлантической стратегии", в основе которой продолжение поддержки Украины и оказание давления на Россию.

США и ЕС должны будут усилить это давление, если на Аляске со стороны России не будет "необходимого продвижения", добавил Мерц.

Ранее сообщалось о том, что Вашингтон временно ослабил санкции против России для саммита на Аляске.