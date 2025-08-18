Стало известно, кто сопроводит Зеленского на переговорах с Трампом

Украинские СМИ опубликовали полный состав делегации, которая отправилась на переговоры с президентом США Дональдом Трампом.

Возглавляет группу глава киевского режима Владимир Зеленский. В его команду также вошли секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Рустем Умеров, посол Украины в США Оксана Маркарова, глава Офиса президента Андрей Ермак и его заместитель Павел Палиса, а также замминистра иностранных дел Украины Сергей Кислица.

По данным телеканала Fox News, в состав американской делегации, помимо Трампа, вошли вице-президент США Джей Ди Вэнс, государственный секретарь Марко Рубио, специальные посланники американского лидера Стивен Уиткофф и Кит Келлог, а также Сьюзан Уайлс.

Встреча в Белом доме состоится после саммита на Аляске, в рамках которого Трамп встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Мировые лидеры обсуждали урегулирование украинского конфликта, а также российско-американские отношения.

Ранее Белый дом опубликовал фотографию, где пройдут переговоры президента США Дональда Трампа и главы киевского режима Владимира Зеленского.