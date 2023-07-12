Стало известно, кто возглавит делегацию ЮАР на саммите Россия - Африка

Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамапоса возглавит делегацию своей страны на предстоящем саммите Россия - Африка.

Лидер государства посетит Россию по личному приглашению президента РФ Владимира Путина. Об этом пишет ТАСС. Кроме того, на мероприятие прибудет глава Министерства иностранных дел ЮАР, Наледи Пандо.

Напомним, что второй саммит и экономический форум Россия - Африка запланированы на 27-28 июля в городе Санкт-Петербурге.

Визит президента ЮАР является важным шагом для развития двусторонних отношений между Россией и Южно-Африканской Республикой. Участие главы государства на саммите подчеркивает важность и приоритетность сотрудничества между странами в различных сферах, включая политику, экономику и культуру.

Саммит Россия - Африка предоставляет платформу для обсуждения вопросов сотрудничества и развития между Россией и африканскими странами.