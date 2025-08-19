Стало известно, кто вывесил флаги РФ и США на захваченном БТР

Подразделения 42-й гвардейской мотострелковой дивизии (ГМД) ВС РФ захватили уникальный трофей на запорожском направлении — американский бронетранспортер M113, на котором были установлены флаги России и США. Такие подробности в своем телеграм-канале раскрыл военный блогер Борис Рожин.

По его словам, машина была отбита у вооруженных формирований Украины в районе села Малая Токмачка.

Особенностью трофея стало необычное визуальное оформление — на бронетранспортере одновременно размещались государственные символы обеих стран. Некоторые эксперты расценили этот жест в условиях проведения специальной военной операции (СВО) как провокационный.

«Снято спецами 70-го гвардейского мотострелкового полка 42-й ГМД. Креатив приурочен к российско-американским переговорам на Аляске», — отметил военкор.

При захвате машины российским бойцам также достался американский флаг, который использовался экипажем, уточнил Рожин.

Ранее сообщалось, что об американском БТР с российским и американским флагами написали стих.