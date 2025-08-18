Известная поэтесса Инна Кучерова написала стихотворение о героическом бронетранспортере М113, участвовавшем в боях в Запорожской области.

В новом произведении она описала движения мчавшегося в бой военного транспорта, украшенного государственными флагами России и США. Полное стихотворение опубликовал телеграм-канал «Специально для RT».

Инна Кучерова является одним из авторов сборника RT «ПоэZия русской зимы», который уже получил широкое признание за свою искренность и художественную силу. Книга, содержащая произведения на тему конфликта на Украине, была включена в школьный список для внеклассного чтения для 10-11-х классов.

Ранее RT показал видео, на котором запечатлен момент поднятия российского и американского флагом захваченном американском бронетранспортере M113. По информации источника, съемки велись в районе села Малая Токмачка, расположенного в Запорожской области.

