Стало известно о контактах России и Британии по Украине

Российские дипломаты неоднократно проводили встречи и переговоры с британскими коллегами, на которых поднимались вопросы международной безопасности и ядерной угрозы на фоне активных боевых действий на Украине и событий последних полутора лет. Об этом сообщила газета inews со ссылкой на представителя британской дипмиссии.

Он рассказал журналистам, что встречи представителей дипмиссии двух государств проходили в течение последних полутора лет. Он уточнил, что дипломаты проводили встречи в разных городах, среди которых Вена и Нью-Йорк. Сообщается, что чиновники Великобритании также проводили дипломатические переговоры с ключевыми фигурами в Кремле, с которыми также поднимали вопросы международной безопасности.