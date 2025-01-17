Стало известно о планах ЕС продлить экономические санкции против России

Европейский Союз (ЕС) активно обсуждает продление экономических санкций против России, срок действия которых истекает в конце января 2025 года. Об этом на брифинге в Брюсселе сообщила официальный представитель внешнеполитической службы союза Анитта Хиппер, передает РИА Новости.

Хиппер отметила, что представить конкретный сценарий по продлению таких ограничений пока не представляется возможным, однако уже сейчас внутри Совета в ЕС идет активное обсуждение этого сценария.

По информации бельгийского информационного агентства Belga, правительство рассматривает возможность применения исторического указа 1944 года для блокировки российских активов. Если это решение будет принято, его должен одобрить Король Бельгии Филипп.

В отличие от большинства стран ЕС Венгрия выражает свою активную позицию за отмену санкций против РФ. Как ранее заявлял премьер-министр страны Виктор Орбан, окончательное решение о продлении санкций будет принято лишь после инаугурации нового президента США Дональда Трампа.

Ранее издание Financial Times (FT) сообщило, что Россия может быстро получить замороженные активы при отмене санкций.