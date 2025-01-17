В Европе признали возможность быстрого возвращения Россией замороженных активов

В Европейском союзе признали, что Россия может быстро восстановить доступ к замороженным активам, находящимся на счетах бельгийской компании Euroclear, если санкции против Москвы будут сняты, сообщила газета Financial Times со ссылкой на одного из европейских чиновников.

Ранее агентство Bloomberg, ссылаясь на свои источники, сообщило, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан якобы заявил европейским лидерам о том, что примет решение относительно продления санкций против России после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, запланированной на 20 января.

В статье подчеркивается, что у финансовых посредников не будет законных причин для удержания российских активов и, следовательно, они вернутся очень быстро.

Также поднимается вопрос о том, что в случае отмены санкций прекратится действие торговых и секторальных ограничений, которые касаются, в частности, поставок нефти из России.

Ранее сообщалось, что Британия решила передать Украине $3 млрд из замороженных российских активов.