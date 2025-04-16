Литва решила расширить районы для учений рядом с Белоруссией и Россией

Правительство Литвы согласилось на предложение Минобороны страны, согласно которому расширят и усилят военные полигоны для учений возле границ России и Белоруссии. Об этом пишет со ссылкой на ведомство Sputniknews (Литва).

В Литве анонсировали расширении площадей для военных учений на полигонах Руднинкай и Казлу-Руда, что граничат с Калининградской областью России и Республикой Беларусь.

Отмечается, что увеличение площади будет существенным. Казлу-Руда расширят в три раза: с 2654 до 7372 га. Руднинкай пока остается в размере 2223 га, но насколько его хотят растянуть, не уточняется.

. «Мы делаем все возможное, чтобы обеспечить литовским военным, союзникам по НАТО и прибывающей немецкой бригаде наилучшие условия для обучения», — заявила заместитель министра нацобороны Литвы.

Напомним, что в марте 2025 года в Литве объявили конкурс на строительство военного городка в Руднинкае. Этот полигон расположен близ границы с Белоруссией. Именно эта точка станет место постоянного нахождения 45-й бригады немецкого Бундесвера.

Ранее сообщалось, что военные Финляндии анонсировали учения рядом с российской границей.