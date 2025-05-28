Стало известно о планах Трампа по разделу сфер мирового влияния с РФ и КНР

Президент США Дональд Трамп работает над возможным соглашением с Россией и Китаем, которое предполагает разделение сфер влияния между крупными державами. В этом уверены аналитики издания The New York Times (NYT).

По данным газеты, американский лидер стремится выстроить новый мировой порядок, в котором Москва, Пекин и Вашингтон станут центрами силы и власти.

В рамках этой стратегии Трамп, отмечают эксперты, демонстрирует признаки возвращения к имперской политике XIX века. Кроме того, ранее он публично говорил о необходимости усиления влияния США в различных регионах, включая возможность контроля над Гренландией, Канадой (в качестве 51-го штата) и Панамским каналом.

Также Трамп высказывался о необходимости признания России в контроле над ее новыми территориями, которые ранее являлись частью Украины.

При этом аналитики отмечают, что часть бывших чиновников из администрации Трампа считает его действия непоследовательными и не основанными на ясной стратегии. Они предупреждают, что такие шаги могут привести к обострению международной напряженности и новым конфликтам.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил об «играющей с огнем» России.