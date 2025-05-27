Трамп заявил об играющей с огнем России

«Чего Владимир Путин не понимает, так это того, что если бы не я, то с Россией уже бы произошло много очень плохих вещей, и я имею в виду ОЧЕНЬ ПЛОХИХ. Он играет с огнем!», — заявил глава США, но при этом не стал уточнять, о чем именно ведется речь.