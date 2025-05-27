Трамп заявил об играющей с огнем России
Трамп пригрозил России, заявив, что страна играет с огнем
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Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп в резкой форме высказался в адрес России, заявив в том числе о том, что она якобы «играет с огнем». Такое мнение политик выразил в социальной сети Truth Social.
В своем послании Трамп также скептически отозвался о президенте России, но похвалил себя.
«Чего Владимир Путин не понимает, так это того, что если бы не я, то с Россией уже бы произошло много очень плохих вещей, и я имею в виду ОЧЕНЬ ПЛОХИХ. Он играет с огнем!», — заявил глава США, но при этом не стал уточнять, о чем именно ведется речь.
Ранее стало известно о том, что Трамп рассматривает возможность введения новых санкций в отношении Москвы. По мнению автора газеты The Wall Street Journal, подобная идея возникла у руководителя Соединенных Штатов из-за несогласия с действиями российского лидера Владимира Путина, а также слишком затянувшихся мирных переговоров по Украине.