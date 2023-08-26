Стало известно о попытке украинских террористов завербовать российских военных

Члены украинского террористического «Русского добровольческого корпуса», запрещенного на территории РФ, совершают попытки вербовки российских военных, попавших в плен к украинским солдатам. Об этом сообщил освобожденный из плена мобилизованный Виктор Раидин, его слова передает издание РИА Новости .

Раидин рассказал, что перед началом процедуры обмена, украинские бойцы предлагают российским перейти на сторону группировки. Боец рассказал, что оказался в плену весной, в ДНР, а освобожден был в начале лета. По его словам, перед тем, как произошла процедура обмена, пленных навестил мужчина из террористической группировки со своим предложением.

Раидин рассказал, что мужчина не заставлял, но предлагал бойцам ВС РФ вступить в ряды РДК.