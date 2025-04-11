Вице-премьеру Сербии захотели запретить въезд в страны ЕС

Сербскому вице-премьеру Александару Вулину могут запретить въезжать в государства Евросоюза. Об этом рассказал сам политик, его слова привело РИА Новости.

После того, как Вулин открыто высказал свое мнение по поводу политики Еврокомиссии и антироссийских санкций во время выступления в парламенте, он стал подвергаться преследованию со стороны руководства ЕС.

«Никакой полемики не было по поводу той правды, которую я высказал. Они просто ко мне лично имели замечания, провели встречу на высшем уровне министерств иностранных дел их государств и решили запретить мне въезд в страны Евросоюза», — указал политик.

Вулин добавил, что ему не привыкать находиться под санкциями, поскольку в его отношении уже предприняты ограничительные меры со стороны США. Он также подчеркнул, что не прекратит говорить правду.

Ранее сообщалось, что руководство ЕС начало оказывать давление на власти Сербии с целью не допустить Вулина в новое правительство. Брюссель ставит условия президенту Вучичу, чтобы тот не включал вице-премьера в новый правительственный состав.