Вице-премьеру Сербии захотели запретить въезд в страны ЕС
ЕС предложил санкции против Вулина в виде запрета на въезд в страны союза
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Сербскому вице-премьеру Александару Вулину могут запретить въезжать в государства Евросоюза. Об этом рассказал сам политик, его слова привело РИА Новости.
После того, как Вулин открыто высказал свое мнение по поводу политики Еврокомиссии и антироссийских санкций во время выступления в парламенте, он стал подвергаться преследованию со стороны руководства ЕС.
«Никакой полемики не было по поводу той правды, которую я высказал. Они просто ко мне лично имели замечания, провели встречу на высшем уровне министерств иностранных дел их государств и решили запретить мне въезд в страны Евросоюза», — указал политик.
Вулин добавил, что ему не привыкать находиться под санкциями, поскольку в его отношении уже предприняты ограничительные меры со стороны США. Он также подчеркнул, что не прекратит говорить правду.
Ранее сообщалось, что руководство ЕС начало оказывать давление на власти Сербии с целью не допустить Вулина в новое правительство. Брюссель ставит условия президенту Вучичу, чтобы тот не включал вице-премьера в новый правительственный состав.