Стало известно о провале Трампа при навязывании своих условий по Украине России и Китаю

Американский президент Дональд Трамп не смог навязать свои условия по Украине России и Китаю, пишет немецкое издание Der Spiegel.

Отмечается, что позиции американского, российского и китайского лидера не сходятся из-за того, что Трамп относится к политике как к бизнесу. Такой подход, отмечают эксперты, не близок Владимиру Путину и Си Цзиньпину.

«Если и существует доктрина Трампа, то это „Дональд прежде всего“», — говорится в материале.

Аналитики отмечают, что слова Трампа о важности диалога с Россией и Китаем мало чем отличаются от его обещаний в предвыборных кампаниях.

В 2024 году Трамп, тогда еще баллотировавшийся на должность президента США, обвинил Джо Байдена в том, что его политика поспособствовала сближению России и Китая. После того, как республиканец вновь оказался «у руля» Белого дома, его администрация назвала Пекин главной угрозой Вашингтона.

Ранее в Сети распространилось видео, на котором президент США Дональд Трамп чуть не повторил конфуз своего предшественника Джо Байдена, поднимаясь на борт самолета.