Проклятие Байдена: Трамп чуть не упал, поднимаясь на борт президентского самолета

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп повторил неловкий момент, который произошел с его предшественником Джозефом Байденом. Во время поездки в Кэмп-Дэвид глава Белого дома чуть не оступился, но смог сохранить равновесие и не упасть.

В интернете появились видеоматериалы, запечатлевшие инцидент. На них видно, как Трамп поднимается по лестнице и в определенный момент одна из ступенек предательски оказывается на его пути.

Вскоре после этого на экране появляются кадры, на которых государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Марко Рубио поднимается по трапу. С ним происходит нечто подобное: дипломат спотыкается и едва не падает.

Ранее политолог Марков спрогнозировал последствия телефонного разговора Путина и Трампа.