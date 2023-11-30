Как утверждает эксперт, украинский лидер уже успел пожалеть о когда-то принятом им решении обстрелять Донбасс. Аналитик заявил, что вкупе с западными провокациями, данное решение подлило масла в огонь и привело к боевым действиям. Несмотря на сожаления Зеленского, продолжение этого противостояния Дяньчэн назвал невозможным на фоне слишком больших потерь в рядах украинских ВС.

Он также напомнил о том, что российская сторона уже предлагала украинской способ урегулирования конфликта мирным путем. Тем не менее украинские власти допустили ошибку, когда отказались от этой возможности. Со временем, антивоенные настроения на Западе начали усиливаться, что может стать «грандиозным финалом» конфликта, который кончится не в пользу Украины, заключил обозреватель.