Стало известно об иссякающем терпении Трампа в отношении Нетаньяху

Отношения между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху переживают кризис, пишет газета The Times со ссылкой на источники.

Отмечается, что Трамп, ранее ценивший близость с израильским лидером, начинает терять терпение в связи с его действиями и поведением.

По данным источника, Нетаньяху всегда был политиком, который умело «обхаживал» президентов США. Это, по мнению инсайдеров, и было ключевым фактором его успешной политической карьеры. Однако сейчас, как утверждается в материале, ситуация полностью изменилась.

Кроме того, израильские СМИ начали замечать, что отношения между Трампом и Нетаньяху находятся на грани переломного момента, особенно на фоне последних событий, связанных с конфликтом в секторе Газа.

Об этом могут свидетельством многие факторы, такие, например, как отмена визита в Израиль вице-президента США Джей Ди Вэнса. Это произошло после расширения Тель-Авивом операции в секторе Газа. Официальной причиной отмены визита представителя Белого дома были названы логистические трудности.

Ранее газета Financial Times (FT) сообщила, что премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху «понизили» до роли наблюдателя в турне президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку.