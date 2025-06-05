Стало известно об отношении Трампа к Маску после его критики законопроекта о бюджете

Президент США Дональд Трамп начал терять терпение к Илону Маску из-за его публичной критики законопроекта о налогах и расходах, представленного в Конгрессе, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

Как сообщил источник, отношения между Трампом и основателем Tesla и SpaceX стали значительно напряженными в последнее время. Отмечается, что старшие советники президента были застигнуты врасплох критическими высказываниями Маска в рамках инициативы, которая предусматривает сокращение федеральных расходов.

Дополнительно Маск выразил разочарование отказом в назначении Джареда Айзекмана на пост руководителя NASA, что вызвало еще один виток напряженности.

Маск ранее выступал против законопроекта, назвав его угрозой для экономики страны, что, по всей видимости, усугубило разногласия с американским лидером.

Источники, приближенные к администрации главы США, отмечают, что этот конфликт может повлиять на дальнейшие политические и бизнес-вопросы.

Ранее газета The New York Times (NYT) сообщила, что президент США Дональд Трамп питает особенную враждебность по отношению к главе киевского режима Владимиру Зеленскому.